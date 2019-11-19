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Жадный отец лишился квартиры из-за алиментов

19 ноября 2019 г. 516
Фото: © shutterstock.com

Житель Краснодарского края остался без квартиры из-за долгов по алиментам.

Мужчина, задолжавший 389 тысяч рублей выплат на несовершеннолетнего ребенка, не скрывался от закона. Он приходил на прием к судебным приставам, но в результате выплачивал максимум 500 рублей, говорится на сайте УФССП по Краснодарскому краю.

В итоге квартира неплательщика была арестована. Недвижимость, площадь которой составляет 40 квадратных метров, будет выставлена на продажу. Вырученные деньги пойдут на погашение долга на содержание ребенка.

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