Жадный отец лишился квартиры из-за алиментов

Мужчина, задолжавший 389 тысяч рублей выплат на несовершеннолетнего ребенка, не скрывался от закона. Он приходил на прием к судебным приставам, но в результате выплачивал максимум 500 рублей, говорится на сайте УФССП по Краснодарскому краю.

В итоге квартира неплательщика была арестована. Недвижимость, площадь которой составляет 40 квадратных метров, будет выставлена на продажу. Вырученные деньги пойдут на погашение долга на содержание ребенка.