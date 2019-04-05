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Женщина отсудила у соседки 5 миллионов за залитую квартиру

5 апреля 2019 г. 1165
Фото: © shutterstock.com

Жительница Рязанской области отсудила почти 5 миллионов рублей у соседки, которая залила ее квартиру.

Соседи сверху установили неисправный фильтр на трубе холодной воды, и в итоге в январе 2017 году квартиру ниже залило.

Суд постановил взыскать с ответчицы ущерб в размере 4,8 миллиона рублей. Стороны подали апелляционные жалобы, но суд оставил их без удовлетворения.

Потерпевшая требовала возместить ей не только стоимость восстановительного ремонта, но и аренду жилья и гаража для хранения пострадавшей техники, а также убытки из-за снятия денег с банковского вклада. Кроме того, суд отказал взыскивать и моральный вред, поскольку доказательств, что пострадавшая от потопа женщина испытывала физические и нравственные страдания, предоставлено не было, сообщает Рязанский городской сайт.

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