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Женщина представилась ребенком, чтобы не оплачивать коммунальные долги

12 апреля 2019 г. 1135
Фото: © shutterstock.com

Жительница Ярославля представилась ребенком, когда к ней в дверь постучались судебные приставы – женщина накопила 80 тысяч рублей долгов за услуги ЖКХ.

Приставы вместе с работниками газовой службы проводили рейд. В одной из квартир хозяйка изменила голос и сообщила из-за двери, что мамы нет дома и продиктовала номер телефона.

Однако когда пристав разговаривал с "мамой" в трубке залаяла собака – та же, что и за закрытой дверью, пишет сайт ЯрNews. 

После этого ломать комедию было бессмысленно, и женщина открыла дверь. Коммунальщики перекрыли газ, а приставы арестовали телевизор.  Теперь, чтобы возобновить газоснабжение, должнице придется оплатить счета, судебные издержки и работу газовой службы.

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