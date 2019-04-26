Жильцам элитного дома перекрыли канализацию из-за долгов

Дом уже который год числится проблемным. До лета прошлого года платежи за водоснабжение и водоотведение были в зоне ответственности ТСЖ, которое задолжало более 3 миллионов рублей. Громкоговорители, лазеры и сотни уведомлений результатов не принесли, а чуть менее года назад жители перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией.

Однако долги продолжали копиться: за 9 месяцев жильцы 62 квартир задолжали более 400 тысяч рублей, пишет 63.ru.

Компания отправила им уведомления о тампонирования организации, и лишь тогда 35 абонентов оплатили квитанции. Но в шести квартирах канализацию перекрыли – поставили заглушки в распорки. Теперь пользоваться туалетом в этих квартирах нельзя.

Совокупный долг владельцев 6 квартир составил 46 тысяч рублей. Доступ к канализации им откроют, только когда она полностью погасят задолженность.