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Жириновский предлагает раздавать пустующие земли фермерам

8 июля 2019 г. 799
Фото: © shutterstock.com

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил раздать пустующие земли фермерам и небольшим хозяйствам.

Чтобы земля не простаивала, участки можно ограничить 10 га, говорится в сообщении на сайте ЛДПР. Мелкие хозяйства будут лучше развивать сельское хозяйство, уверен политик, поскольку крупные землевладельцы "выводят все доходы за границу", а фермеры "будут вкладывать прибыль в родную землю".

Ранее Жириновский предлагал запретить все сделки по недвижимости с одинокими пожилыми людьми – по его мнению, это уберегло бы их от обмана и мошенничества.

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