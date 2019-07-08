Жириновский предлагает раздавать пустующие земли фермерам

Чтобы земля не простаивала, участки можно ограничить 10 га, говорится в сообщении на сайте ЛДПР. Мелкие хозяйства будут лучше развивать сельское хозяйство, уверен политик, поскольку крупные землевладельцы "выводят все доходы за границу", а фермеры "будут вкладывать прибыль в родную землю".

Ранее Жириновский предлагал запретить все сделки по недвижимости с одинокими пожилыми людьми – по его мнению, это уберегло бы их от обмана и мошенничества.