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Житель Петербурга 5 лет платил за несуществующий мусоропровод

17 мая 2019 г. 238
Фото: © shutterstock.com

В Петербурге управляющая компания начисляла жильцу плату за очистку мусоропровода, которого в доме не было.

Мужчина терпел начисление платежей пять лет, а потом обратился в прокуратуру.

Проверка выяснила, что с января 2014 года по апрель 2019-го Жилкомсервис Выборгского района действительно начислял плату за очистку мусоропровода, которого в доме не было.

В адрес руководства компании было внесено представление об устранении нарушений. Виновных должностных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности, пишет портал 78.ru.

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