Жители Подмосковья тратят на коммуналку на 75% большем, чем в среднем по России

Среднестатистический житель Московской области заплатил в прошлом году за коммуналку 2 607 рублей в месяц.

Среднестатистический житель Московской области получил в прошлом году от коммунальщиков счет на 31 288 рублей или 2 607 рублей в месяц. Такие данные содержатся в аналитическом исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Это более чем на треть превышает аналогичные показатели в столичных мегаполисах и Ленинградской области и почти на 75% выше, чем в среднем по стране", - отмечают аналитики.

Эксперты сравнивали ситуацию, сложившуюся с оплатой услуг ЖКХ в прошлом году в столичных мегаполисах: Москве и Санкт-Петербурге, а также примыкающих к ним регионах: Московской и Ленинградской областях. Суммарная доля этих четырех регионов в общем объеме начисленных платежей превышает четверть. По размеру начисленной годовой платы за ЖКХ на душу населения среди этих регионов лидирует Московская область.

Отмечается, что Московская область входит в пятерку регионов с самой высокой платой за услуги ЖКХ, пропуская вперед только удаленные от центра территории Севера и Дальнего Востока.

По данным FinExpertiza, каждому москвичу за год коммунальщики начислили в среднем 23 208 рублей 1 934 рублей в месяц. Жителю Северной столицы за коммуналку пришлось заплатить 22 996 рублей или 1933 рублей в месяц.

Эксперты также обращают внимание, что московские тарифы ЖКХ покрывают затраты коммунальщиков почти полностью (свыше 99%), в то время как жители Петербурга и особенно Ленобласти оплачивают услуги ЖКХ по заниженным тарифам.

Сама статистика свидетельствует, что жителям примыкающих к мегаполисам регионов все труднее оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме, отмечает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Уровень жизни и доходов областного населения существенно отстает от мегаполисов, поэтому растет задолженность и наблюдается низкая собираемость платежей. Ввиду многолетнего падения реальных доходов населения и отсутствия объективных причин для их роста в 2019 году, можно предположить, что ситуация с неплатежами в сфере ЖКХ будет только обостряться, не исключает эксперт.

Резкий же отрыв Подмосковья по показателю стоимости услуг ЖКХ на душу населения, очевидно, требует большей прозрачности процесса формирования тарифов и подтверждения обоснованности выставляемых населению счетов за ЖКХ, заключает она.