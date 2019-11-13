Top.Mail.Ru
ГлавнаяФинансыЖительница Томска задолжала за ЖКХ 2 миллиона рублей

Жительница Томска задолжала за ЖКХ 2 миллиона рублей

13 ноября 2019 г. 333
Фото: © shutterstock.com

Владелица 60 объектов недвижимости в Томске задолжала за коммунальные услуги более 2 миллионов рублей. Приставы арестовали одну из квартир.

Среди объектов недвижимости, которыми владеет томичка, - 39 квартир. Женщина не оплачивала тепло, воду, свет и жилищные услуги и в результате накопила долг в размере 2,24 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Приставы арестовали квартиру в центре города, принадлежащую должнице, и машину, которую на эвакуаторе доставили на стоянку одного из взыскателей.

На оплату долга у женщины есть 10 дней. Если задолженность не будет закрыта, имущество перейдет на оценку специалистам и будет выставлено на торги.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>