Жительница Томска задолжала за ЖКХ 2 миллиона рублей

Владелица 60 объектов недвижимости в Томске задолжала за коммунальные услуги более 2 миллионов рублей. Приставы арестовали одну из квартир.

Среди объектов недвижимости, которыми владеет томичка, - 39 квартир. Женщина не оплачивала тепло, воду, свет и жилищные услуги и в результате накопила долг в размере 2,24 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Приставы арестовали квартиру в центре города, принадлежащую должнице, и машину, которую на эвакуаторе доставили на стоянку одного из взыскателей.

На оплату долга у женщины есть 10 дней. Если задолженность не будет закрыта, имущество перейдет на оценку специалистам и будет выставлено на торги.