ЖКХ без посредника: оплачивать коммунальные услуги напрямую станет проще

Недавно власти утвердили типовую форму прямых договоров ЖКХ. Это позволит упростить взаимодействие между РСО и собственниками. Эксперты видят недостатки такой схемы.

Платить напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) за услуги ЖКХ станет проще. В конце июля кабмин утвердил документ, который позволяет делать это. Так, например, предусматривается порядок взаимодействия между управляющими компаниями и РСО. Теперь в случае прямого расчета УК должны предоставить ресурсникам информацию, необходимую для начисления платы за коммунальные услуги.

"А именно – данные о каждом собственнике или пользователе помещения, адреса квартир с указанием количества лиц, постоянно проживающих в них, данные о приборах учета, сведения о жилых помещениях, в которых предоставление коммунальной услуги ограничено или приостановлено", - говорится на сайте Минстроя РФ.

Также утвержден типовая форма прямого договора между собственниками квартир и ресурниками. Сам договор состоит из десяти положений. Он содержит общие данные - об организации, потребители услуг, жилом помещении и услуге, за которую собственник будет платить напрямую. В нем указан учет объема коммунальной услуги, размер платы за нее, порядок расчетов, права и обязанности сторон. Ознакомиться с документом можно здесь.

По мнению замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, типовая форма прямых договоров в ЖКХ упростит взаимоотношения между гражданами и ресурсниками.

"Мы разработали и утвердили форму типового договора, чтобы гражданам, переходящим на прямой расчет с ресурсоснабжающими организациями, были понятны условия этого взаимодействия, и чтобы на территории всей страны они были одинаковы", - сказал замминистра.

В Госдуме считают, что типовой договор позволит собственникам активнее переходить на прямые договора, которые в будущем должны стать преимущественной схемой оплаты за коммунальные услуги.

Сам закон о переходе на прямые договоры с РСО (без посредника в лице управляющей компании) был подписан еще в апреле прошлого года. Перейти на такую схему расчета можно в двух случаях. Первый – сами граждане могут на общем собрании собственников жилья принять такое решение. Второй – поставщики ресурсов могут в одностороннем порядке перейти на прямые договоры с потребителем, если управляющая организация больше двух месяцев задерживает собранные с граждан деньги за коммунальные услуги.

Основная причина принятия такой схемы – долги управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями. УК собирали деньги с собственников, но не рассчитывались в полном объеме или вовремя с ресурсниками. Так появились поправки, которые позволяют платить за коммунальные услуги напрямую, напоминает руководитель направления "Городское хозяйство" Института экономики города Игорь Колесников.

Ранее Минстрой РФ озвучивал, что подобные долги УК достигли 250 млрд рублей. При этом, собираемость платежей с населения за услуги ЖКХ составляла почти 90%.

Несмотря на то, что закон о прямых договорах действует уже больше года, широкого распространения такая схема оплаты пока не получила. Процесс перехода на прямые договора в регионах происходит неравномерно. В одних субъектах жители половины многоквартирных домов обслуживаемого фонда (45-50%) расплачиваются за поставку коммунальных ресурсов по-новому, в других этот процесс только начинается и находится на отметке в 10-12%, рассказывает ведущий эксперт в области ЖКХ Александр Костюков.

На это влияют ряд факторов: позиция администрации и контролирующих органов, ресурсоснабжающих организаций, различное состояние самого жилого фонда. Также существуют трудности в домах с самостоятельным приготовлением горячей воды и отопления. По таким домам нет формул для прямых договоров и не предусмотрено правил расчёта с поставщиками газа и воды, поскольку житель в соответствии с законодательством покупает готовую коммунальную услугу, а не ресурсы по отдельности для её оказания, поясняет эксперт.

Недостатком новой системы прямых отношений, по мнению многих потребителей, стала неготовность самих ресурсников к многозадачной работе. Это - прием показаний квартирных счетчиков, проведение персональных расчетов, взыскание долгов с неплательщиков, а главное к прямое общение с людьми. В первые месяцы действия нового закона жители многоквартирных домов даже жаловались, что ресурсники "притормаживали" переход их дома на прямой договор под разными предлогами, в том числе недоверия к протоколу собрания собственников, добавляет Александр Костюков.

Выстраивать напрямую отношения с ресурсоснабжающими организациями должно стать проще благодаря утвержденной типовой форме прямых договоров. Будет некий образец, заполнив который, собственники квартир смогут платить за коммуналку напрямую ресурсникам.

Сам типовой договор дает возможность собственникам устанавливать отношения с РСО и вносить напрямую ей платежи за ресурс, который она поставляет. То есть, такой договор призван упростить формирования отношения между потребителями услуг и ресурсниками, говорит Игорь Колесников.

По мнению Александра Костюкова, утверждение типового договора – это несколько формальная сторона вопроса, которая не сыграет какой-то ключевой роли.

"В целом типовой договор – это единый консолидирующий документ, который не потребует обращения к другим многочисленным положениям законодательства, что сделает более понятными права и обязанности участников договора – потребителя и исполнителя коммунальной услуги", - говорит он.

Эксперты также указывают на недостатки типового договора. Например, в нем не учитывается качество предоставляемых услуг: температуры подаваемой воды или давления газа. Это значит, что если потребитель не согласен с качеством услуги, ему сложно предъявить претензию, так как качественные характеристики не были оговорены заранее, отмечает директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Кроме того, детально не прописана процедура решения спорных ситуаций и выплаты штрафов при оказании некачественных услуг. УК в спорных ситуациях было проще взаимодействовать с ресурсниками, так как у них есть пул юристов, которые занимаются подобными вопросами. Простому потребителю оспорить размер платежки или любой другой вопрос сложнее. Сам переход на прямой договор никак не влияет на размере платежке, а в некоторых случаях может увеличить ее размер, так как РСО хотят получать с потребителя по максимуму.

Для ресурсников прямые договора, с одной стороны - плюс, если УК действительно платить неисправно. В таком случае прямое взаимодействие с жителями позволит наладить стабильный финансовый поток, С другой стороны, ресурсникам придется вступать в договорные отношения с каждым жильцом, а это дополнительные затраты, отмечает руководитель направления "Городское хозяйство" Института экономики города.

Добросовестные управляющие организации рассматривают прямые договора как положительное явление, особенно если в доме есть должники среди собственников (что тоже не редкость). "Теперь и подготовка необходимой платёжной документации, и работа с должниками ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций", - поясняет Александр Костюков.

Что касается потребителя, то здесь важно, что у него есть выбор. Например, если управляющая компания недобросовестная, то можно ее либо заменить, либо перейти на прямые договора.