11 стран и 250 дизайн-решений для мегаполиса: как пройдет выставка "Город: детали" на ВДНХ

С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ впервые пройдет выставка-презентация "Город: детали" . Она объединит дизайнеров, архитекторов и урбанистов из 11 стран, включая Россию, США, Германию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Венгрию и Казахстан, рассказали организаторы.

На выставке будет представлено более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса от ведущих российских и зарубежных компаний. Площадь интерактивной экспозиции превысит 15 тыс кв м. Гостей ждет деловая программа, фуд-маркет, концерты, киносеансы о современной Москве и красочный световой перформанс. Вход свободный, по предварительной регистрации. Предварительная регистрация и подробная информация на официальном сайте: mrexpo.ru.

Экспозиция продемонстрирует перспективные мировые концепции малых архитектурных форм, спортивных площадок, скверов, городских арт-объектов.

В рамках деловой программы российские и иностранные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, проектировщики, девелоперы, урбанисты обсудят мировые тенденции в развитии городской среды. Например, как оживляют мегаполис привлекательные общественные пространства. Какими должны быть районные доминанты, что учитывать при организации детских игровых зон. Спикеры поделятся результатами последних исследований и проанализируют новые кейсы по созданию комфортной городской среды. Всего запланированы три тематические секции.

Деловую программу откроет дискуссия "Арт-объекты в городской среде". Она состоится 4 октября в 10:00 и будет посвящена формированию новых доминант районов, которые появляются в результате установки арт-объектов в скверах и парках.

Среди приглашенных участников: известный британский ландшафтный архитектор и урбанист Питер Финк, архитектор HQ Architects (Тель-Авив) Смадар Эфрати, доцент кафедры "Ландшафтная архитектура" МАРХИ Екатерина Ожегова, замначальника управления архитектурно-художественного облика города Москвы Елена Семенкова, директор департамента промышленности концерна "Крост" Андрей Сазонов и другие.

Одной из центральных тем выставки станет использование малых архитектурных форм (МАФ), к которым, например, относятся скамейки, фонари, лестницы, фонтаны, скульптуры, садово-парковые сооружения. Эти привычные элементы влияют на наше восприятие городской среды и формируют дизайн-код определенного места.

Секция "Малые архитектурные формы и формирование коммьюнити добрососедства" (4 октября, 12:30) будет посвящена функциям МАФ для разных аудиторий.

Архитекторы и урбанисты расскажут об организации детских игровых пространств и их вкладе в здоровье подрастающего поколения, обсудят перспективы развития родительских сообществ. Модератором секции будет Юлия Шишалова, главный редактор журнала "Проект Россия".

В дискуссии примут участие партнер CityMakers Петр Кудрявцев, генеральный директор "MAF маркет" Дмитрий Буров, сооснователь ландшафтного бюро AFA Александр Фронтов, главный архитектор архбюро "Чехарда" Мария Помелова, основатель бюро Noor Architects Михаил Беляков, представители столичных Префектур и другие.

Завершит деловую программу секция "Мой любимый район. Частное и общественное" (4 октября, 14:45).

На ней будут обсуждаться формирование позитивной среды района и улучшение качества жизни в нем. Спикеры расскажут, как сохранить уникальный облик района и органично модернизировать его инфраструктуру. Модератор секции – Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития РАНХиГС. К участию приглашены главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, архитектор бюро TSPA (Берлин) Филиппо Имберти, коммерческий директор компании Uno Parks (Литва) Аистэ Алиукониенэ, архитектор компании ARTEZA Александр Трухан, префект СВАО Алексей Беляев, заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Александр Адайкин и другие.

Выставка-презентация "Город: детали" пройдет в рамках программы правительства Москвы "Мой район". Цель этой программы – создание комфортного городского пространства в каждом районе, вне зависимости от его удаленности от центра.