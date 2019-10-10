11 тысяч посетителей и 150 часов мастер-классов: чем запомнилась выставка "Город: Детали"

В Москве на ВДНХ с 3 по 5 октября впервые прошла международная выставка дизайн-решений для современных мегаполисов "Город: детали". Ее посетили более 11 тысяч человек, общая продолжительность интерактивных программ превысила 150 часов.

Выставка объединила дизайнеров, архитекторов и урбанистов из 11 стран мира. На ней было представлено более 250 дизайнерских решений для благоустройства дворов, детских площадок, скверов и улиц как от крупных производств, так и от молодых креативных компаний.

"Более 11 тысяч гостей, около 55 тысяч голосов: гости выставки имели возможность протестировать любой из экспонатов от умной остановки до интерактивной детской площадки, а затем проголосовать за понравившиеся экземпляры. По итогам выставки будет сформирован уникальный каталог, который разошлют в технические службы города", - рассказали организаторы.

В топ-10 объектов городского комфорта по результатам голосования москвичей вошли: игровой комплекс "Пиратский корабль" с несколькими палубами, горкой, лестницами и скалодромом для детей, Универсальный гамак, Taalo, многофункциональный спортивный комплекс для воркаута, Foreman и многие другие.

В рамках выставки состоялась насыщенная деловая программа. Так, например, во второй день выставки состоялось три сессии деловой программы, в которой приняло участие 30 спикеров из шести стран: России, Франции, Англии, Германии, Литвы и Израиля.

Арт-объекты в городе никогда не являются просто "искусством ради искусства", рассуждали эксперты: даже если арт-объект не является скамейкой, площадка или навигацией, у него есть своя более сложная и неявная смысловая нагрузка. Он становится новым центром притяжения, создает новое место общения и взаимодействия и усиливает привлекательность места, в том числе и инвестиционную.

Целая сессия была посвящена малым архитектурным формам и формированию коммьюнити добрососедства. Все эксперты сошлись во мнении, что стандартные дворовые площадки "горка – песочница – забор" обладают малой игровой ценностью. По их мнению, важно думать обо всех возрастных категориях детей, родителей и старшего поколения. Грамотно спланированная площадка становится значимым центром общения разных групп людей, поэтому важно помнить об инклюзивности.

Архитекторы отметили, что в проектировании общественных пространств очень важно прислушиваться к их будущим пользователям и поделились опытом проектирования площадок и дворовых территорий совместно с жителями.

Темой еще одной дискуссии стал "Мой любимый район. Частное и общественное". Спикеры сессии - архитекторы, урбанисты и девелоперы из Москвы, Берлина и Вильнюса обсудили проблемы спальных районов, как собрать свой район и создать в нем безбарьерную среду.

Более 150 часов мастер-классов, 4 концерта, 4 показа фильмов стали частью развлекательной программой. В рамках выставки прошел конкурс молодых дизайнеров на проект малых архитектурных форм.