12 новых парков, набережные и веломаршруты: в Казани преобразуют главную водную артерию

Обновление Казанки станет одним из самых масштабных проектов по комплексной разработке городской речной экосистемы. Проект затронет водный массив Казанки и ее прибрежные зоны: от исторического русла и Зилантова монастыря до Голубых Озер. Общая площадь проект около трех тысяч гектаров.

Планируется создать 12 новых парков, 54 километра новых и обновленных пешеходных и веломаршрутов и 25 новых точек доступа к прибрежным территориям с эко-парковками и сервисами для жителей и гостей города.

Ключевое внимание будет уделено особо охраняемым природным и историческим зонам – так как большая часть приходится именно на них. Сохранить биоразнообразие Казанки, включающее болотные угодья, заливные луга и редких птиц - первостепенная задача будущего благоустройства.

Преображение Казанки и ее берегов будет проходить при непосредственном участие самих горожан и экспертным сообществом. Запущена онлайн-платформа http://www.kazanka.tatar, где каждый желающий сможет предложить свои идеи и проголосовать за инициативы других участников.

Параллельно будет организована образовательная программа, в рамках которой пройдут дискуссии и проектные семинары с участием экспертов, представителей администрации и бизнеса. Как отметил Ильсур Метшин, город открыт к сотрудничеству с бизнесом в этом вопросе, в том числе с малыми предпринимателями.

До конца года архитекторы представят общую концепцию преобразования реки, а в следующем году будут определены этапы и сроки реализации проекта. Сама стратегия уточнит общие стандарты, по которым смогут работать потенциальные девелоперы, и высотность будущих зданий. Также документ определит территории, где редевелопмент невозможен из-за нарушения экоустойчивости.

Проект запущен по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова и реализуется министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и студией Orchestra при участии мэра Казани Ильсура Метшина и под кураторством помощника президента республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой.