Top.Mail.Ru
ГлавнаяГород200 российским деревням вернули букву ё

200 российским деревням вернули букву ё

25 ноября 2019 г. 233
Фото: © shutterstock.com

В исторические названия 198 новгородских деревень вернулась буква "ё". Изменения в названия внес Росреестр.

Среди деревень, которым вернули утраченную букву, - Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора, передает "Интерфакс".

В Росреестре подчеркнули, что проблем при сделках с недвижимостью из-за измененных названий не будет. В случае разночтения названий в паспортах новгородцев и в записях ЕГРН регистраторы будут самостоятельно запрашивать информацию из федеральной адресной системой, и в новых выписках и других документах будут указаны уже измененные названия.

В ближайшее время исправленные названия должны появиться на указателях, картах, атласах и прочих картографических материалах.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>