200 российским деревням вернули букву ё

Среди деревень, которым вернули утраченную букву, - Ёгла, Ёгольник, Ёлкино, Ерёмина Гора, передает "Интерфакс".

В Росреестре подчеркнули, что проблем при сделках с недвижимостью из-за измененных названий не будет. В случае разночтения названий в паспортах новгородцев и в записях ЕГРН регистраторы будут самостоятельно запрашивать информацию из федеральной адресной системой, и в новых выписках и других документах будут указаны уже измененные названия.

В ближайшее время исправленные названия должны появиться на указателях, картах, атласах и прочих картографических материалах.