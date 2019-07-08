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50 процентов клумбы: красноярский двор благоустроили наполовину и забросили

8 июля 2019 г. 183
Фото: © shutterstock.com

В одном из красноярских дворов прошло странное благоустройство – работы прекратили на половине сделанного.

Рабочие покрасили часть скамеек, скосили часть газона и наполовину высадили клумбу, после этого какая-либо деятельность прекратилась.

Двор расположен между двумя домами на разных улицах, и жители предположили, что работы велись по этому принципу: лавки покрасили на одной улице, газон скосили на другой.

Возможно также, что разные половины двора принадлежат разным управляющим компаниям, сообщает "7 канал Красноярск".

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