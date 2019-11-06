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"Аэроэкспресс" будет частью Московских центральных диаметров

6 ноября 2019 г. 219
фото: shutterstock.com

Речь идет пока только о скоростных поездах в Шереметьево.

 

"Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево интегрируют с Московскими центральными диаметрами (МЦД), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании Алину Бисембаева.

После запуска первой ветки МЦД-1 Одинцово-Лобня стартовой точкой отправления поездов в аэропорт "Шереметьево" станет не Белорусский вокзал, а Одинцово. Нынешняя станция отправления будет промежуточной остановкой.

"Уже с июля два-три рейса в день - первые и последние - "Аэроэкспресс" в тестовом режиме отправляет из Одинцово. Но с открытием МЦД-1 поезда будут полностью интегрированы в городскую сеть", - заявила Алина Бисембаева.

Поезда из Одинцово до Белорусского вокзала будут следовать со всеми остановками и по тарифам МЦД. Между Белорусским вокзалом и "Шереметьево" сохранится режим экспресса, но с двумя остановками: к станции Окружная на МЦК добавится Савеловский вокзал.

Время в пути между Одинцово и аэропортом сейчас составляет 90 минут. Путь от Белорусского вокзала до Шереметьева - 35 минут. Удлинение маршрута добавит новых пассажиров, поэтому на этом направлении будут работать только двухэтажные швейцарские поезда, которые сейчас ездят в "Домодедово" и "Внуково".

Будут ли по такой схеме интегрировать аэроэкспрессы в два других аэропорта - "Домодедово" и "Внуково", представитель компании не уточнила.

Масштабный проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Также планируется запуск МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного. Пятая линия МЦД должна связать Пушкино и Домодедово.

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