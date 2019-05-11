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Аэропорт Шереметьево вошел в десятку лучших аэропортов мира

11 мая 2019 г. 306
Фото: volkova natalia/Shutterstock.com

Аэропорт Домодедово тоже вошел в список, заняв место ближе к концу рейтинга.

Компания AirHelp собрала более 40 тысяч отзывов пассажиров из 40 стран, чтобы составить наиболее объективный рейтинг мировых аэропортов. Эксперты оценивали такие параметры как соответствие расписанию, удобство для пассажиров, качество услуг, наличие магазинов и кафе. Всего в список попали 132 аэропорта.

Лучшим оказался катарский аэропорт Хамад, на втором месте — токийский аэропорт Ханеда, на третьем — аэропорт Афин. В десятку вошел и столичный аэропорт Шереметьево — он занял 6 место. Аэропорт Домодедово расположился на 92 поцизии.

Замыкают антирейтинг аэропорты Лиссабона, Кувейта и нидерландского Эйндховена.

 

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