Аналитики: на все регионы России приходится всего 16 проектов редевелопмента промзон

Эта цифра без учета Москвы и Петербурга. При этом, в регионах почти не поддерживается история места. Все сносят и строят заново.

В российских регионах доля редевелопмента бывших промышленных зон составляет чуть выше 2%, это 16 проектов, сообщила директор по маркетингу компании "Талан" Наталья Гарифуллина.

Компания провела исследование, изучив востребованность региональных промзон у девелоперов. Речь идет о 81 регионе, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

"Сейчас в 81 регионе реализуется всего 16 проектов по редевелопменту промзон. Лидером является Екатеринбург, здесь представлено пять подобных проектов", - рассказала Наталья Гарифуллина журналистам на пресс-конференции в Уфе.

В Самаре и Новосибирске – по два проекта, на остальные города (Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Пермь) приходится по одному проекту.

В основном это жилые проекты комфорт-класса, в то время как в Москве – комфорт-плюс и бизнес. К примеру, в Екатеринбурге – реализуется проект бизнес-класса на территории бывшего мукомольного завода. На территории сохранились два исторических здания (в одном была лаборатория, в другом – мельница), которые являются памятниками архитектуры. Их сохранили и вписали в концепцию проекта.

"Если проанализировать все проекты редевелопмента в регионах, то можно выделить несколько особенностей: как правило, это стандарт-класс, удачная локация – центр города и цена выше рынка - в среднем на 18%", - говорит Наталья Гарифуллина.

Наценка идет за локацию. Кроме этого, такие проекты связаны с комплексным освоением территорий: здесь развита инфраструктура. Сами застройщики таких проектов, как правило, девелоперы с репутацией, и покупатели готовы платить им больше.

"При этом, в регионах почти не поддерживается история наследия места. Все сносят, разбирают и строят заново. В то время как в Москве застройщики пытаются включить историческую застройку в будущий проект", - отметила она. Хотя, безусловно, нужно сохранять исторические постройки и грамотно вписывать их в современную концепцию, считает эксперт.

Несмотря на довольно скромные показатели, доля редевелопмента промзон в регионах будет расти, уверены эксперты. Во-первых, в большинстве крупных российских городов сейчас есть серое пятно промышленной застройки, которое нужно реновировать. По данным Минстроя (их приводят в исследовании аналитики "Талан"), в России насчитывается 1000 участков под редевелопмент общей площадью свыше 200 тыс га. Построить на них можно 83 млн кв м нового жилья. В действительности реализуется только 16 проектов на 2,1 млн кв м.

Во-вторых, сами участки весьма привлекательны с точки зрения локации – центр города, хорошая транспортная доступность. Помимо этого, идет сокращение числа промышленных предприятий, а оставшиеся выносят за пределы города. Поэтому промзоны, которые остались в городском пространстве обречены на реконструкцию. Вот только когда это произойдет, пока неизвестно.

Между тем программа редевелопмента в Москве уже приобрела огромные масштабы. Недавно заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что разработа и утверждена градостроительная документация на реорганизацию почти 4 тыс га территорий промзон в столице. Всего в Москве насчитывается 208 промзон. Это около 19 тыс га территории города в его старых границах или 17% от всей площади.

Пожалуй, один из самых ярких проектов последнего времени – реорганизация бывшей территории завода ЗИЛ. Реновация этой территории стала городом в городе со своими домами, ресторанами, офисами, школами, детсадами. На месте заброшенных корпусов построили жилье, часть помещений переделали под деловые центры, рядом заработала новая станция МЖД и станция метро "Технопарк". Также в районе воссоздан парк "Тюфелева роща".