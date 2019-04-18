Аналитики выяснили, куда россияне поедут на майские праздники

Популярность внутреннего туризма в России растет. Эксперты выяснили, какие направления пользуются наибольшим спросом у россиян на майские праздники.

Самыми популярными направлениями стали Суздаль, Казань, Москва, Ялта и Севастополь, подсчитали в "Авито Недвижимость", проанализировав посуточную аренду квартир в российских городах.

Вырос спрос и на экзотические направления - например, Элисту в Калмыкии или Териберку в Мурманской области. Эти города опередили даже Петербург и Сочи, которые традиционно лидируют на рынке внутреннего туризма.

Средняя цена краткосрочно аренды, между тем, снизилась в 12 городах. Сильнее всего подешевел Калининград – там цены опустились на 72%.

Самые дорогие квартиры по-прежнему в Москве – 2 840 рублей в сутки, самые дешевые – в Суздале, всего 800 рублей.