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Анталья может лишиться знаменитого пляжа

27 ноября 2019 г. 545
Фото: © shutterstock.com

Знаменитый пляж Коньяалты в турецкой Анталье за последние 10 месяцев потерял 10 тысяч квадратных метров. Виной тому эррозия.

Из-за активной промышленной деятельности за 10 месяцев исчез почти гектар пляжной зоны. Береговая линия отступила примерно на 19 метров. Для сравнения – с 1934 года по 2016-й она сократилась на 50 метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Растущая эррозия связана с разработками каменоломен и песчаных карьеров недалеко от пляжа. Негативное воздействие на пляж оказывает и создание зоны отдыха Боначай с искусственным водоемом вдоль побережья.

Ученые предупреждают: если не будут приняты соответствующие меры, последствия для пляжа будут драматическими. Теперь властям Антальи предстоит решить вопрос снижения туристической нагрузки на берег – это нанесет ущерб уже экономике города.

Общественный пляж Коньяалты длиной 7,5 км расположен в западной части города Анталья. Вдоль побережья простирается парк с турецкими соснами и кустарниками гибискуса, пляж окружен многочисленными барами, кафе, ночными клубами и отелями.

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