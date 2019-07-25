ГлавнаяГородАрхитекторы из Эквадора спроектировали паразитирующие дома

Архитекторы из Эквадора спроектировали паразитирующие дома

25 июля 2019 г. 454
Фото: Andrés Villota

Прототип такого дома уже установлен в эквадорской столице

Эквадорская компания El Sindicato Arquitectura спроектировала крошечные дома, которые создатели назвали паразитируюшими.

Прототип такого дома уже установлен в эквадорской столице — размещать здания предполагается на плоских крышах высотных домов.

Площадь паразитирующего дома 12 квадратных метров. В его основе — стальной каркас, а в качестве утеплителя используется кокосовое волокно. В жилище есть столовая, спальные места и место для рабочего стола. Кроме того, дом оборудовал санузлом.

Архитекторы поясняют, что таким образом помогут эффективнее использовать городское пространство, ведь не всегда возможно найти участок земли для постройки собственного жилища.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>