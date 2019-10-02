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Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине

2 октября 2019 г. 333
Архитектурное чудо: как выглядит крупнейший в мире аэропорт в Пекине
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В конце сентября в Пекине открылся аэропорт "Дасин". Он стал не только крупнейшим в мире авиахабом и самым сложным инженерным авиапроектом, но настоящим архитектурным чудом.
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