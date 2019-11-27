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Артемий Лебедев разработал новый логотип для небоскреба в Москва-Сити

27 ноября 2019 г. 411

Речь идет о "Башне Федерации". Само лого похоже на букву "Ф".

у "Башни Федерации" в Москве-Сити появился новый логотип, разработала его студия Артемия Лебедева, рассказал в среду журналистам гендиректор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

"Новый логотип напоминает стилизованную букву "Ф" и саму архитектуру небоскреба. Сейчас мы думаем, как красиво разместить логотип на самой башне", - отметил Михаил Смирнов.

Старый логотип существовал 13 лет. Стоимость разработки логотипа топ-менеджер не назвал, отметив лишь, что это была стандартная расценка студии Лебедева. Аналогичные работы стоят около пяти миллионов рублей.

"Башня Федерация" - башня в Москва-Сити состоящая из двух разновысотных зданий: 63-этажной башни "Запад" (242,4 м) и 102-этажной башни "Восток" (374 м). Здания объединены шестиэтажным стилобатом с торговым комплексом.

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