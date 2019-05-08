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Асфальт в России разрешат укладывать в любую погоду

8 мая 2019 г. 1030
Фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock.com

Первая версия документа вынесена на общественное обсуждение.

Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса разработал новый ГОСТ по проведению дорожных работ. Стандарт был разработан по заказу Росавтодора, сообщает издание «Коммерсантъ».

Новый ГОСТ позволит укладывать асфальтовое покрытие практически в любую погоду. Непогодой весной и летом будет считаться температура от -10 до +5, а в осенне-зимний период – от -10 до +10. Впрочем, такая погода не будет препятствовать укладке асфальта, смесь в этом случае необходимо будет перевозить в машинах с подогреваемыми кузовами. Во время ливня и при минусовых температурах с сильным ветром дорожные работы проводить не будут вовсе.

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