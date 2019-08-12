Бережно к природе: Италия стала лидером по количеству экоотелей

Страной с самым большим количеством экоотелей стала Италия. Также в тройку лидеров вошли Германия и Франция.

В России больше всего экоотелей – объектов, где минимизируют негативное влияние на окружающую среду, - в Краснодарском крае, Калининградской и Московской областях, говорится в обзоре OneTwoTrip.

В таких отелях экономят воду, сортируют мусор, используют безопасные для природы средства для уборки и стирки, а также предлагают постояльцам органические продукты.

В Италии находится более 3,5 тысячи экоотелей, в Германии около 2,5 тысячи, во Франции – более 2 тысяч. Чуть меньше в Австрии и Бразилии. Россия вошла в двадцатку.

Самые экологически чистыми регионами в нашей стране признаны Карелия и Алтайский край, но там все еще небольшой выбор вариантов подобного размещения.