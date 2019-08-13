Беспилотники проверят использование земли в Москве

Первый полет беспилотника прошел в водоохраной зоне в Новой Москве, чтобы выяснить, есть ли на участке самозахваты.

С помощью аппаратов также проверяют наличие несанкционированных мусорных свалок. При их обнаружении данные передают в Росприроднадзор, который в свою очередь проводит проверки на предмет нарушения природоохранного законодательства.

В Росреестре отметили, что нецелевое использование земель благодаря дронам можно зафиксировать даже на труднодоступных участках.

Аппаратами управляют через наземную станцию, где также обрабатывают материалы и анализируют полеты. Ведомство подчеркивает: неприкосновенность частной жизни людей не нарушается – полеты проводятся на максимальной высоте, которая исключает возможность детализации. На снимках нет личных предметов, самих людей, огородных растений и животных. Вся информация, полученная в ходе съемок, конфиденциальна и распространению не подлежит.