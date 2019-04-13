"Без хайпа и политиканства": как прошли первые публичные слушания по реновации

Участие в первых публичных слушаниях по шести проектам программы реновации в Москве приняли более 7 тысяч человек.

Одиннадцатого апреля в Москве состоялись собрания участников публичных слушаний по первым шести проектам кварталов в рамках программы реновации. Речь идет о районах Северное Тушино, Солнцево, Метрогородок, Очаково-Матвеевское, Митино и Ивановское. Сами слушания стартовали 4 апреля, на них жители районов могли задать интересующие вопросы, обсудить параметры будущей застройки, внести свои предложения и пожелания. Также накануне стартовали новые общественные слушания по еще семи проектам планировки территорий кварталов программы реновации.

"Вчера у нас прошло собрание участников публичных слушаний одновременно в шести районах, и с сегодняшнего дня (ред.- с 12 апреля) у нас начался третий этап – прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, продлится он семь дней", – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, публичные слушания стали важной конструкцией во взаимодействии между жителями и городом, а главное – в сокращении дистанции между москвичами и властью. Они были отмечены высокой явкой – их посетили уже более семи тысяч человек: это и участники реновации и жители домов, которые не вошли в программу.

"Очень порадовала содержательность и серьезность вопросов, которые задают во время публичных слушаний – "без хайпа и политиканства". Выявилась озабоченность и потребность людей в каждом конкретном районе города по застройки территории", - отметила глава Москомархитектуры.

Людей волнуют совершенно разные вопросы: одних - озеленение территорий, других – социальная и транспортная инфраструктура. Были затронуты вопросы, которые касаются специфики района. Например, в Очаково-Матвеевском жителей интересовала реконструкция коррекционной школы в рамках программы. Озабоченность у жителей вызывает вопрос парковочных мест, так как районы реновации являются свободными от машин. Его будут решать как с помощью подземного паркинга, так и плоскостных парковок. И в итоге машиномест станет больше, чем сейчас, заверили власти.

Однако общими для всех шести районов стали вопросы, которые касаются непосредственно сроков переезда.

"Сегодня мы можем констатировать, что порядка 90% касались сроков – когда мой дом пойдет под снос, когда я смогу переехать", - отметил префект Западного административного округа (ЗАО) Алексей Александров. В ЗАО участвует порядка 558 домов, это 140 тысяч жителей, которые проголосовали за или против, отметил он.

По словам председателя Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александра Козлова, отмечается рост обращений, связанных с реновацией, которые поступают на горячую линию. Так, за три месяца уже поступило 8 тысяч обращений, в то время как за весь прошлый год было 20 тысяч. Меняется и качество самих вопросов, добавил он.

Наша главная на сегодняшний день задача – говорить с людьми и услышать их, и мы готовы реализовывать те потребности и замечания, которые возникают непосредственно в конкретном районе, отметила Юлиана Княжевская. Градостроительная документация по итогам слушаний может измениться, но не кардинальным образом, добавила она.

Сама работа над поиском новых стартовых площадок продолжается, набор сейчас уже достаточно большой – 323. Однако, территория, которая обеспечивает близость к кварталам реновации, ограничена. Чем дальше, тем подбор сложнее, отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

На сегодняшний день стартовых площадок подобрано 323 с градостроительным потенциалом 4,8 млн кв м, из них в проектировании находится 49 домов почти на 1 млн кв м, одновременно ведется разработка документации на 1,1 млн кв м.

В строительстве сейчас 109 домов на 1,3 млн кв м, уже введено полмиллиона кв м, уточнил Сергей Лёвкин. От того, как будет проходить первая волна переселения, во многом будут определяться темпы реализации программы, поэтому городу важно на первом этапе поднять эту волну.

Ранее сообщалось, что объемы строительства в рамках шести проектов реновации могут вырасти в три раза: с 1 млн кв м сносимых площадей до 2,77 млн кв м, также существенно возрастет этажность проектов. Позднее в пресс-службе Москомархитектуры опровергли эту информацию, уточнив, что в большинстве районов реновации увеличение объемов построенного жилья вместо снесенного составляет меньше 30%.

Столичная программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. Самим участникам программы гарантируется получение жилья после реновации именно в своем районе. Всего в 2019 году планируется представить 89 проектов планировок и переселить свыше 12 тысяч человек.