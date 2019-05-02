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Биоразлагаемые пакеты: экологи предупреждают о возможной опасности

2 мая 2019 г. 639
Фото: ARIMAG/Shutterstock.com

Многие из нас, стремясь вести более экологичный образ жизни, переходят на раздельный сбор мусора, а вместо обычных пластиковых пакетов выбирают тряпочные сумки или, по крайней мере, биоразлагаемые пакеты, которые в большом количестве появляются в магазинах.

Впрочем, действительно ли такой пакет меньше вредит окружающей среде? Разобраться в этом решили британские экологи, которые проверили, что происходит с биоразлагаемым пакетом после его использования.

Для этого они провели эксперимент: пакет из биоразлагаемого пластика, приобретенный в популярном супермаркете, они закопали в землю. Откопали мешок через три года.  Имоген Нэппер (Imogen Napper), руководитель исследовательской группы из Университета Плимута (University of Plymouth), поясняет, что пакет был практически без поврежден – он оказался настолько прочен, что в нем по-прежнему можно было носить продукты.

Всего ученые отобрали для проведения эксперимента 5 типов пластика, который используется для изготовления пакетов. Все они были представлены в британских магазинах.  Авторы не только закапывали пакеты, но и оставляли их на открытом воздухе, а также помещали в морскую воду.

Быстрее всего – на небольшие фрагменты – пакеты разрушались под действием света, ветра, осадков. Морская вода и почва пластику (в том числе и биодеградируемому) практически никакого вреда не нанесла.

Это значит, считают эксперты, что указание о том, что пакет изготовлен из биодеградируемых материалов, заставляющее нас делать более экологичный выбор, не всегда соответствует действительности.

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