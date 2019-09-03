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Бизнесмен из Екатеринбурга превратил свою школу в дворец

3 сентября 2019 г. 582
Фото: © e1.ru

Уральский бизнесмен решил потратиться на ремонт своей родной школы. В итоге учебное заведение превратилось практически в дворец.

Стены и пол школы в ходе реконструкции отделали "под мрамор", на потолке повесили массивные люстры и панно с изображением ангелов, на стенах появилась лепнина  и мозаика. Отделка выполнена в белой, черной и золотой гамме.

Ремонт и новый интерьер учебного заведения, находящегося в одном из отдаленных районов города, вызвал бурную реакцию в соцсетях. Оценка со стороны родителей учеников - неоднозначно: одним ремонт понравился, другие считают, что интерьер школы требует большей сдержанности. Но и те, и другие говорят о том, что ремонт школе в любом случае требовался. 

Фото: © e1.ru

Шикарный подарок прокомментировал и губернатор Свердловской области Евгений Куайшев. В своем Instagram он написал, что поступок бизнесмена – верный, хотя стиль, в котором сделан ремонт, вызывает вопросы.

"Сам посыл помощи родной школе — очень правильный, а со вкусом — да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще стоит дожить", - считает Кувайшев.

Ремонт привлек внимание и зарубежных СМИ. Так, британская The Times отметила, что обновленная школа стала похожа на крыло Зимнего дворца в Петербурге. 

Фото: © e1.ru

Сам бизнесмен готов продолжить ремонт, если родители, ученики и учителя одобрят уже сделанное.  "В проекте сделать новое здание столовой, спортивный комплекс, ландшафтный дизайн территории, второй, третий этаж и все кабинеты там", - рассказал он Znak.com. При этом меценат признает, что дизайн спорный, но считает, что "все новое спорно".

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