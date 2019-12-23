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Бизнесмен подарил благотворительному фонду коттедж для детского хосписа

23 декабря 2019 г. 474
Фото: © shutterstock.com

Бизнесмен из Омска подарил благотворительному фонду трехэтажный коттедж, чтобы в нем открыли детский хоспис.

В настоящее время в здании завершается реконструкция – рабочие адаптируют коттедж для больных детей, чтобы они смогли по нему передвигаться: заменяют опасную винтовую лестницу, создают шахту лифта.

Единственным условием предпринимателя при передаче коттеджа было то, чтобы здание использовали для больных детей, рассказали ТАСС в благотворительном фонде "Радуга". Было принято решение размещать в здании неизлечимо больных детей, которым оказывают паллиативную помощь.

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