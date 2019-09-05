Бизнесмен в Подмосковье приватизировал свет, жители осваивают солнечные батареи

В подмосковном дачном поселке Поддубье-2 местный бизнесмен решил приватизировать свет, жителям приходиться использовать альтернативные источники – солнечные батареи и автомобильные аккумуляторы, пишет telegram-канал Mash.

Сообщается, что в 2011 году люди купили землю в Поддубье-2, и за свой счет благоустроили поселок: поставили трансформаторную будку, установили столбы, провода и проложили дорогу. Спустя какое-то время владелец земель - некий предприниматель Юрий Шутов заявил, что все построенное – его собственность. Мужчина перекрыл дорогу, а затем отключил электричество. Бизнесмен считает, что жители должны платить ему за минимальные удобства. Дачники с ним не согласны и пытаются осваивать альтернативные источники энергии, но для детей такие источники небезопасны.

"Дети приходят из школы, они не знают, как завести генератор – и это небезапасно, это могут делать только взрослые. Соответственно, дети не могут поесть - холодильники не работают, не разогреть себе в микроволновой печи ничего. Плиты у всех от работают электричества, поэтому многие готовят на улице", - рассказывает одна из жительниц поселка Светлана Полетаева.

Жители говорят, что обращались в МОЭСК, где им помочь не смогли. Все обращения спускаются до участкового, который уже два раза поменялся. В итоге проблема так и не решилась.