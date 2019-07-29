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Более 30 подмосковных пляжей признали безопасными

29 июля 2019 г. 374
Фото: © shutterstock.com

Более 30 подмосковных пляжей соответствуют нормам безопасного отдыха.

Управление Роспотребнадзора по Московской области выдало 34 заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья использования водного объекта, сообщает РИА Новости.

Санитарно-эпидемиологические требования должны соблюдаться при размещении, оборудовании, содержании и эксплуатации пляжей. На пляжах должны быть урны, туалеты, фонтанчики с питьевой водой, открытые и закрытые раздевалки.

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