ГлавнаяГородБольше половины москвичей убирают за своими собаками на улице

Больше половины москвичей убирают за своими собаками на улице

21 июня 2019 г. 413
Фото: © shutterstock.com

Москвичи убирают за своими собаками на улице – по крайней мере, 60% участников соответствующего опроса заявили, что делают это.

Тот факт, что за своим питомцем следует убирать, признали 86% опрошенных, однако 17% за своими собаками не убирают, а 23% признались, что не всегда могут убрать.

Если бы в местах выгула собак стояли диспенсеры с пакетами, 95% москвичей убирали бы за питомцами.  

Лучшими местами для установки диспенсеров респонденты назвали городские парки, скверы, собачьи площадки, территории рядом с жилыми домами. 15% опрошенных считают, что диспенсеры с пакетами должны стоять по всему городу.

Онлайн-опрос проводил сервис "Собака-гуляка".

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>