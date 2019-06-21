Больше половины москвичей убирают за своими собаками на улице

Москвичи убирают за своими собаками на улице – по крайней мере, 60% участников соответствующего опроса заявили, что делают это.

Тот факт, что за своим питомцем следует убирать, признали 86% опрошенных, однако 17% за своими собаками не убирают, а 23% признались, что не всегда могут убрать.

Если бы в местах выгула собак стояли диспенсеры с пакетами, 95% москвичей убирали бы за питомцами.

Лучшими местами для установки диспенсеров респонденты назвали городские парки, скверы, собачьи площадки, территории рядом с жилыми домами. 15% опрошенных считают, что диспенсеры с пакетами должны стоять по всему городу.

Онлайн-опрос проводил сервис "Собака-гуляка".