Больше половины россиян оказались довольны качеством услуг ЖКХ

Также за последние десять лет число претензий к работе ЖКХ снизилось на 22%.

Около 60% россиян довольны качеством жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Всероссийским фондом изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян — 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - отмечают в ВЦИОМ.

При этом, более половины опрошенных отмечают, что за последний год не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%).

Наиболее заметные сдвиги за последний год произошли лишь в сфере содержания и текущего ремонта жилья (17%) и вывоза мусора (18%), хотя 21% респондентов сказали, наоборот, что ситуация с мусором ухудшилась.

Согласно данным опроса, реже всего россияне пользуются услугами горячего водоснабжения (35%), газоснабжения (30%) и текущего ремонта жилья (30%).

Одновременно с этим сократилась доля тех, кто имеет нарекания к работе служб ЖКХ: с 52% в 2010 году до 30% в 2019 году. Почти каждый второй участник опроса сказал, что его удовлетворяет качество работы управляющей компании (УК). При этом 43% россиян не смогли вспомнить название своей УК, еще одна пятая (20%) заявили об отсутствии такой компании.