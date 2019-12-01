Большие перемены: Московские диаметры осваивают и настраивают

Москва получит самую разветвленную в мире сеть рельсового транспорта. К 2025-му ее протяженность превысит тысячу километров - за счет реконструкции железных дорог, строительства метро и развития МЦД. Эта аббревиатура уже прочно вошла в жизнь миллионов пассажиров.

На всех 57 станциях Московских центральных диаметров теперь не бывает тихо: поезда идут один за другим. Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев - в числе тех 4 миллионов пассажиров, которых всего за 10 дней перевезли поезда МЦД.

В московское правительство поступило больше ста предложений по улучшению работы диаметров. Самое важное - увеличить число вагонов. Замечания учтены. На МЦД-2 у новых поездов вместо семи теперь как минимум десять вагонов. Такие же "Иволги" в ближайшее время полетят и по МЦД-1.

Пассажирам, которые сейчас пользуются Московскими центральными диаметрами, совсем необязательно следить за расписанием поездов. На каждой станции висит электронное табло, и по нему хорошо видно, что ближайший поезд подойдет уже через три минуты, а следующий за ним — еще через пять.

Большими переменами довольны и в поездах нового поколения, и в чуть менее комфортных составах "стандарт плюс", и в самых обычных электричках.

Проезд будет бесплатным до 8 декабря. А поскольку центральные диаметры занимают линии Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений, получается, в границах Московской области бесплатно можно ездить и за пределами МЦД. За неделю специалисты должны заново перекодировать турникеты и валидаторы, которые не работали в день запуска.

На каждой станции сейчас работают консультанты — объясняют, как оплачивать проезд, когда турникеты и валидаторы начнут действовать. Контролеры на станциях скучают — сезон охоты на зайцев временно закрыт.

На тех станциях, где нет турникетов, установлены валидаторы - они также заработают в середине декабря, именно к ним нужно будет прикладывать карту "Тройка". Не прекращается и благоустройство территорий, прилегающих к диаметрам.

Из-за нового графика движения наземные переходы стали небезопасны, поэтому во многих местах, в том числе, и на территории Москвы, будут строить надземные переходы.

Благоустройство всех станций первых двух диаметров обещают закончить в ближайшие месяцы.

Источник: "Вести-Москва"