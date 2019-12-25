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Большинство домов реновации будут высотой в 14 этажей

25 декабря 2019 г. 155
Фото: © shutterstock.com

В кварталах реновации в Москве будет не более 2% высотных доминант - этот показатель закладывается в проекты планировок.

Плотность и высотность застройки в кварталах реновации закладывается исходя из каждого конкретного проекта, власти закладывают показатель высотных доминант не более 2%, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В то же время порядка двух третей всех строящихся домов в рамках программы будут высотой около 14 этажей. Увеличение высотности позволит освободить территории для зеленых зон, спортивных и детских площадок, пояснил Кузнецов.

Он также сообщил, что большая часть взрослых деревьев при строительстве будет сохранена. Программа, кроме того, предполагает посадку новых деревьев и кустарников. 

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