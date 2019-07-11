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Большинство москвичей довольны развитием своего района

11 июля 2019 г. 361
фото: shutterstock.com

И готовы рекомендовать его для проживания.

Около 68% москвичей довольны развитием своего района и готовы его рекомендовать для проживания, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Недавно компания BCG, которая является лидером по консалтинговым услугам, провела анализ развития Москвы с точки зрения многофункциональности территорий. В исследовании говорится, что 68% жителей столицы готовы рекомендовать свой район для проживания", - сказал Марат Хуснуллин в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, это очень высокий показатель, даже по сравнению с другими мировыми городами. Вице-мэр назвал данный результат успехом власти в диалоге с населением, заверив, что город и дальше продолжит работу по комплексному и сбалансированному развитию отдаленных от центра районов города.

Уже сейчас ведется разработка мастер-планов развития городских территорий, включающих в себя экономическую модель развития, градостроительные решения, вопросы благоустройства, обеспечения социальными объектами и создание рабочих мест.

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