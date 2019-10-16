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Большое кольцо метро спасет Москву от транспортного коллапса

16 октября 2019 г. 194
фото: shutterstock.com

Если не реализовывать проект Большой кольцевой линии метро (БКЛ), то в центре Москвы произойдет коллапс общественного транспорта и перезагрузка Кольцевой линии. 

Также ухудшится транспортная ситуация на радиальных линиях юга, востока и юго-востоке Москвы, говорится в материалах столичного Стройкомплекса к адресной инвестиционной программе города Москвы на 2020-2022 годы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что работы БКЛ московского метро планируется завершить в 2022 году, в 2023 году кольцо полностью запустят.  

"Если приостановить реализацию проекта, то произойдет коллапс общественного транспорта в центре Москвы, перезагрузка Кольцевой линии.  Возрастёт проблема маятниковой миграции через центр Москвы. Ухудшится транспортная ситуация на радиальных линиях юга, востока и юго-востоке Москвы – наиболее перегруженных направлениях", - отмечается в материалах.

Само Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки, обеспечит дополнительную связь между районами Москвы, создаст новые маршруты и сеть пересадок, и в конечном итоге разгрузит метро.

На БКЛ будет построено 23 пересадки на другие ветки метро (с учетом перспективных радиальных веток Коммунарской, Бирюлевской и Рублево-Архангельской), четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), а также 11 пересадок на радиальные линии железной дороги.

Новые станции должны стать импульсом развития прилегающих территорий. При строительстве БКЛ также заложены возможности прокладки новых радиальных линий.

БКЛ станет самым масштабным в мире проектом метростроения. Длина кольца с 31 станцией превысит 70 км. Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. В этом году на БКЛ планируется достроить две станции – "Лефортово" и "Авиамоторная". Уже шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская". 

 

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