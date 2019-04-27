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Большое кольцо московского метро готово наполовину

27 апреля 2019 г. 1055
Фото: © shutterstock.com

Готовность Большой кольцевой линии московского метро оценивается в 50%, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Кольцо полностью достроят к 2022 году, добавил чиновник. В субботу он осмотрел ход строительства станции БКЛ "Воронцовская". Южный участок, по словам Хуснуллина, готов на 18%.

Заммэра также сообщил, что первый участок Кожуховской линии от станции "Некрасовка" до станции "Косино" планируют запустить в начале июня этого года. Работы на линии идут полным ходом, второй участок, до станции "Нижегородская", будет сдан до конца года.

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