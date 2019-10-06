Большое кольцо московского метро поедет в 2023 году

Работы на Большом кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется завершить в 2022 году, в 2023 году кольцо полностью запустят, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Сейчас, по его словам, метро построено около 75% тоннелей. Работы развернуты на всех участках Большой кольцевой линии, работают десятки тоннелепроходческих комплексов. Все земли, на которых будут располагаться станции метро БКЛ, освобождены от старых инженерных коммуникаций и обременений.

"У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим", - сказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса.

В этом году на БКЛ планируется достроить две станции – "Лефортово" и "Авиамоторная". Уже шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".

БКЛ станет самым масштабным в мире проектом метростроения. Длина кольца с 31 станцией превысит 70 км. Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца.