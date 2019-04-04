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Британский отель предлагает постояльцам йогу с лемурами

4 апреля 2019 г. 254
Фото: RichartPhotos/Shutterstock.com

Лемуры родились и выросли в расположенном рядом национальном парке.

Один из отелей Великобритании предложил своим гостям «лемогу» - занятия йогой с лемурами.  Они организованы в рамках реализации оздоровительной программы «встречи с дикой природой».

Владельцы отеля утверждают, что люди, соглашающиеся на необычные занятия, расслабляются, получают возможность пообщаться с добродушными животными, медитируя в их компании.

Общение с лемурами – не единственная возможность войти в контакт с дикой природой. Гости также могут прогуляться с альпаками или увидеть сурикатов.

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