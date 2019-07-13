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Центр Парижа засадят лесами

13 июля 2019 г. 464
Фото: Slavko Sereda/Shutterstock.com

Разместят деревья по заранее выработанному плану

Власти Парижа приняли решение сделать центр города более зеленым, а также попытаться поменять экологическую обстановку к мегаполисе. В ближайших планах – засадить центр Парижа «городскими лесами», которые будут помогать противостоять смене климата. Такие маленькие леса появятся вокруг Лионского вокзала, около здания Оперы и вдоль берегов Сены.

Это, считает мэр французской столицы Анн Идальго, поможет снизить температуру воздуха и будет бороться с выбросами CO2.

В создании плана будут принимать участие специалисты ЮНЕСКО – необходимо, чтобы леса не загораживали вид и не вредили памятникам архитектуры.

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