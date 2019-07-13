Центр Парижа засадят лесами

Власти Парижа приняли решение сделать центр города более зеленым, а также попытаться поменять экологическую обстановку к мегаполисе. В ближайших планах – засадить центр Парижа «городскими лесами», которые будут помогать противостоять смене климата. Такие маленькие леса появятся вокруг Лионского вокзала, около здания Оперы и вдоль берегов Сены.

Это, считает мэр французской столицы Анн Идальго, поможет снизить температуру воздуха и будет бороться с выбросами CO2.

В создании плана будут принимать участие специалисты ЮНЕСКО – необходимо, чтобы леса не загораживали вид и не вредили памятникам архитектуры.