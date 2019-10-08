Челябинский коммунальщик сдал в металлолом водонапорную башню

Произошла кража башни в поселке Опытный. Глава местного МУП "Дробышевское ЖКХ" начал ремонт башни, который совсем скоро превратился в ее демонтаж.

Башню разобрали, элементы конструкции и листы обшивки сдали в металлолом. Общий вес башни неизвестен, но известно, что глава МУП за все это получил 22 тысячи рублей.

Муниципалитет подал на него в суд, мужчина свою вину признал, пишут местные СМИ. Возбуждено уголовное дело.