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Челябинский коммунальщик сдал в металлолом водонапорную башню

8 октября 2019 г. 203
Фото: © shutterstock.com

В Челябинской области глава муниципального унитарного предприятия украл целую водонапорную башню.

Произошла кража башни в поселке Опытный. Глава местного МУП "Дробышевское ЖКХ" начал ремонт башни, который совсем скоро превратился в ее демонтаж.

Башню разобрали, элементы конструкции и листы обшивки сдали в металлолом. Общий вес башни неизвестен, но известно, что глава МУП за все это получил 22 тысячи рублей.

Муниципалитет подал на него в суд, мужчина свою вину признал, пишут местные СМИ. Возбуждено уголовное дело.

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