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Челябинский снег с реагентами вывозили на берег озера

9 апреля 2019 г. 2545
Фото: © shutterstock.com

В Челябинске руководителя управления дорожного хозяйства городской администрации привлекли к дисциплинарной ответственности за вывоз снега.

Снег с реагентами, собранный на городских улицах, вывозили на берег озера Первое. Администрация Челябинска не определила мест складирования снега, от которого расчищали город. В итоге снег стихийно складировался в Тракторозаводском районе города, свидетельствуют данные прокурорской проверки.

Природоохранный прокурор вынес главе администрации представление об устранении нарушений, а руководителю управления дорожного хозяйства сделали замечание, передает РИА Новости.

В настоящее время городские власти согласовали участки на размещение снега. Управление дорожного хозяйства, в свою очередь, должно определить места для временного складирования снега, их очистку и рекультивацию.

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