Челябинский снег с реагентами вывозили на берег озера

В Челябинске руководителя управления дорожного хозяйства городской администрации привлекли к дисциплинарной ответственности за вывоз снега.

Снег с реагентами, собранный на городских улицах, вывозили на берег озера Первое. Администрация Челябинска не определила мест складирования снега, от которого расчищали город. В итоге снег стихийно складировался в Тракторозаводском районе города, свидетельствуют данные прокурорской проверки.

Природоохранный прокурор вынес главе администрации представление об устранении нарушений, а руководителю управления дорожного хозяйства сделали замечание, передает РИА Новости.

В настоящее время городские власти согласовали участки на размещение снега. Управление дорожного хозяйства, в свою очередь, должно определить места для временного складирования снега, их очистку и рекультивацию.