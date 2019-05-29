Четверть москвичей планируют продать квартиры, полученные в рамках реновации

Почти четверть участников программы реновации планируют продать квартиры, полученные в новых домах, чтобы потом купить другое жилье, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость жилья участников реновации вырастет на 30%. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Лёвкина, цены на жилье в домах, которые были построены в рамках программы реновации, выше, чем в расселяемых, на 30%.

"Четверть участников (24%) планируют продать полученную или получаемую по программе реновации квартиру. Еще 6% участников программы намерены получить денежную компенсацию вместо новой квартиры", - говорится в исследовании, поступившем в редакцию Вести.Недвижимость.

Среди них большинство (83%) потратят компенсацию на покупку другого жилья. Треть участников программы (35%) планируют покупку дополнительного жилья, несмотря на то, что уже получили или получат квартиру по реновации.

Также, по данным НАФИ, треть (29%) жителей домов, вошедших в программу реновации, планировали улучшить свои жилищные условия до старта программы. Причем каждый третий из них хотел купить жилье на первичном рынке. Большинство (85%) рассматривали приобретение квартиры в многоэтажках, в основном комфорт-класса.

Участники реновации планировали купить квартиры 60 кв м, ожидая, что их стоимость окажется около 5,7 млн рублей. При этом, по данным Росстат, стоимость кв м недвижимости в Москве в первом квартале 2019 года в среднем составила 186 тыс рублей, то есть почти в два раза больше ожиданий опрошенных.

После старта программы 5% жителей реновируемых домов отказались от планов по покупке жилья. По подсчетам НАФИ, москвичи не приобрели около 16 тыс квартир, а застройщики недополучили более 100 млрд рублей.

Накануне в Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам планировки кварталов реновации. Будущую застройку обсудили жители районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Люблино и Покровское-Стрешнево.

Столичная программа реновации жилья была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение свыше 5 тысяч домов, в которых проживает более 1 миллиона человек, и строительство нового жилья за счет города. Самим участникам программы гарантируется получение жилья после реновации именно в своем районе. Всего в 2019 году планируется представить 89 проектов планировок и переселить свыше 12 тысяч человек.