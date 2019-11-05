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Что это было? В США с небоскреба на тротуар вылили тонну воды

5 ноября 2019 г. 259
Фото: © shutterstock.com

В американском городе Филадельфия на тротуар с высоты рухнула тонна воды. Поток пролился с верхних этажей небоскреба.

В службе безопасности небоскреба произошедшее комментировать не стали, арендаторы здания также не ответили на вопросы журналистов, сообщает сайт телеканала "360". В аварийных службах города заявили, что ничего не знают об инциденте. Не смогли объяснить причины случившегося и пожарные, и полиция.

Видео с водопадом в своем Twitter опубликовало новостное издание Billypenn. В сообщении говорится, что вода с верхних этажей на улицу лилась в течение пяти минут. Позже стало известно, что таким образом проводилось ежегодное испытание систем противопожарной защиты.

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