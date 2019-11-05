Что это было? В США с небоскреба на тротуар вылили тонну воды

В американском городе Филадельфия на тротуар с высоты рухнула тонна воды. Поток пролился с верхних этажей небоскреба.

В службе безопасности небоскреба произошедшее комментировать не стали, арендаторы здания также не ответили на вопросы журналистов, сообщает сайт телеканала "360". В аварийных службах города заявили, что ничего не знают об инциденте. Не смогли объяснить причины случившегося и пожарные, и полиция.

There was just a TON of water pouring out the top of One Liberty Place. Continues for like 5 mins. Anyone have info? pic.twitter.com/IlyRog7044 — Billy Penn (@billy_penn) November 3, 2019

Видео с водопадом в своем Twitter опубликовало новостное издание Billypenn. В сообщении говорится, что вода с верхних этажей на улицу лилась в течение пяти минут. Позже стало известно, что таким образом проводилось ежегодное испытание систем противопожарной защиты.