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Дачники смогут проводить собрания в Интернете

14 ноября 2019 г. 474
Фото: © shutterstock.com

Российским дачникам разрешат не приезжать на общие собрания, а голосовать онлайн. Соответствующие поправки в закон готовит Минэкономразвития.

На сегодняшний день любое решение общего собрания правомочно, если проголосовали не менее 50% членов садоводческого или огороднического товарищества, но собрать такое количество голосов часто невозможно.

Голосование через Интернет облегчит принятие важных решений.  Опросы показали, что большинство дачников, включая пенсионеров, являются интернет-пользователями и смогут проголосовать онлайн.

Поправки планируется внести в следующем году, пишет "Российская газета".  

Голосование будет проводиться через личный кабинет, куда пользователь будет заходить под своим логином и паролем, - это исключит возможность накруток голосов. Минэкономразвития ведет разработку социальной сети для дачников, объединенной с сервисами электронного правительства.

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