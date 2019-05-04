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Делают селфи и ковыряют в носу: идолы с острова Пасхи гибнут из-за туристов

4 мая 2019 г. 294
Фото: © shutterstock.com

Каменные статуи моаи на острове Пасхи страдают от наплыва туристов.

Исторические памятники разрушаются из-за небрежного отношения  к ним: туристы забираются на статуи, чтобы сделать фото, расковыривают их или делают вид, что ковыряют в носу одного из идолов, сообщает портал Refinery29.

За последние годы число туристов на острове Пасхи выросло в несколько раз, а статуи моаи – самая популярная достопримечательность острова.

Американский археолог Джо Энн ван Тилберг говорит, что не видела прежде настолько неуважительного отношения к памятникам. Статуи священны, а на них карабкаются и позируют рядом с ними. Туристам не интересны знания и впечатления, все, что их волнует – удачные селфи и фото.

Каменные статуи моаи сделаны из спрессованного вулканического пепла. Считается, что они изготовлены между 1250 и 1500 годами. На данный момент известно более 900 статуй.

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