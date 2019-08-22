Депутаты предлагают выгуливать опасных собак на спецплощадках

В российских городах могут появиться специальные площадки для выгула собак опасных пород.

С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов, пишет РБК. Он отметил, что сегодня владельцы опасных собак при отсутствии возможностей полноценного выгула своих питомцев вынужденно нарушает закон. Инцидент, произошедший по вине владельца собаки, будет расцениваться как нарушение правил выгула, и человеку в этом случае грозит штраф и уголовное наказание.

Создавать площадки для выгула собак должны органы местного самоуправления, однако, по словам Бурматова, они не торопятся это делать.

Площадки для выгула собак опасных пород должны быть огорожены, оборудованы специальными снарядами и устройствами, позволяющими тренировать собак и нормально их выгуливать.

Ранее Союз кинологических организаций России предложил обязать застройщиков создавать собачьи площадки.