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Дети из новосибирского поселка вынуждены идти в школу по трубам теплотрассы

11 апреля 2019 г. 2203
фото: Гражданский патруль

Ведущая в школу дорога превратилась в непроходимую полосу препятсвий. 

Дети из поселка Кирова в Советском районе Новосибирска вынуждены ходить в школу по трубам теплотрассы над десятиметровым провалом, так как единственная дорога превратилась в непроходимую полосу препятствий. Об этом сообщает общественная организация "Гражданский патруль".

По словам руководителя организации Ростислава Антонова, жители посёлка Кирова обратились с жалобой на то, что улицы весной и осенью превращаются в непреодолимую полосу препятствий. В населенный пункт не может добраться ни скорая, ни пожарные, ни полиция, а детям и взрослым приходится выбираться из поселка, проходя по трубам теплотрассы на десятиметровой высоте.

"В этом году еще худо-бедно машины проезжают, в прошлом мы не могли выехать никак, бросали машины в Академгородке и шли пешком. А дети вынужденно ходят по трубам теплотрассы, хотя мы им запрещаем это делать. Но выбора особо нет, либо по грязи, либо по трубам, через речку внизу и над оврагом, где глубина метров десять. Каждый день боимся, что кто-нибудь упадет", - рассказала общественникам жительница улицы Зеленой Анна Ускова.

Ее слова приводятся на странице "Гражданского патруля" в Facebook. Там же есть видео опасных прогулок детей по трубам теплотрассы.

 

 

Отмечается, что жители поселка не раз обращались с жалобами в администрацию Советского района, но пока проблему никто не решил. Общественники обратились по данному факту в прокуратуру.

 

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