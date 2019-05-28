Детские пляжи хотят закрыть от посторонних

Сразу два министерства хотят запретить посторонним доступ к пляжам детских лагерей. Таким образом чиновники хотя обеспечить детскую безопасность.

С предложением об ограничении доступа посторонних на детские пляжи выступили Минпросвещения и Минприроды. Ведомства уже готовят поправки в Водный кодекс, пишут "Известия".

Нововведения повысят безопасность для детей, но увеличат количество пляжей за заборами, считают эксперты.

В настоящее время бесплатный доступ к водоему и береговой линии есть у каждого человека – это гарантировано Водным кодексом. В прошлом году приняли поправки, согласно которым музеи-заповедники могут самостоятельно определять доступ к водоемам. Чиновники предлагают по аналогии сделать ограничения и для детских пляжей.

Эксперты отмечают, что на общественном пляже дети могут стать жертвами злоумышленников, а вожатым сложнее уследить за подопечными в толпе: если кто-то пропадет или начнет тонуть, это можно заметить не сразу.

Заборы вокруг пляжей могут вызвать недовольство у местных жителей. Однако широко распространена практика передачи части пляжей, пригодных для отдыха, в аренду.

При этом заборы на пляжах часто появляются без оснований, особенно это распространено на южном берегу Крыма, сообщил член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. Он предположил, что с некоторые владельцы прибрежных вилл и отелей попробуют оформить свою территорию как детский лагерь, чтобы огородить пляж.